Başakşehir Belediyesi, Enez'de Gençlere Yaz Tatili İmkanı Sunuyor

Başakşehir Belediyesi, Edirne'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan gençlik kampında gençlere yaz tatili imkanı sunuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin katılığı kampta gençler, sportif ve kültürel etkinler ile hem eğleniyor hem öğreniyor.