Başakşehir Belediyesi, Enez'de Gençlere Yaz Tatili İmkanı Sunuyor
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Başakşehir Belediyesi, Edirne'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan gençlik kampında gençlere yaz tatili imkanı sunuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin katılığı kampta gençler, sportif ve kültürel etkinler ile hem eğleniyor hem öğreniyor.
Başakşehir Belediyesi, Edirne'nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan gençlik kampında gençlere yaz tatili imkanı sunuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin katılığı kampta gençler, sportif ve kültürel etkinler ile hem eğleniyor hem öğreniyor.<
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm