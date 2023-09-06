Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Başakşehir Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Başakşehir Belediyesi hangi parti? soruları aratılıyor. Peki, Başakşehir Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Başakşehir Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Başakşehir Belediyesi hangi parti? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan BaşakşehirBelediye Başkanı kim, hangi partiden? Başakşehir Belediyesi hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Başakşehir Belediyesi'nin başkanlık görevini Yasin Kartoğlu yapmaktadır.

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.