Başakşehir - Antwerp Maç Özeti (VİDEO) Başakşehir - Antwerp maç özet izle! Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir maç özeti merak ediliyordu. İşte, Başakşehir Antwerp maç özeti! Başakşehir Antwerp maç özet izle! Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir Antwerp maç özeti! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir maç özeti merak ediliyordu. İşte, Başakşehir Antwerp maç özeti! Başakşehir Antwerp maç özet izle! Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇ ÖZETİ

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BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇ ÖZET İZLE

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BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. 87. dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran temsilcimiz turu Belçika'ya bıraktı.

87'DE GALİBİYET KAÇTI



Karşılaşmada Başakşehir, 54. dakikada Mounir Chouiar ile öne geçti. Royal Antwerp ise 87. dakikada Dinis Almeida ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken temsilcimiz tur umutlarını Belçika'ya bıraktı.

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.