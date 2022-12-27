Başakşehir - Antalyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Başakşehir - Antalyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Başakşehir - Antalyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Başakşehir - Antalyaspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Başakşehir - Antalyaspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 17:00'da başladı.
Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 2-0 Başakşehir'in galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 2-0 bitti. Goller şu şekilde:
Başakşehir'in golleri:
- 57. dakika : Deniz Türüç
- 66. dakika : Danijel Aleksic
MAÇ SONUCU : BAŞAKŞEHİR 2 - 0 ANTALYASPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.