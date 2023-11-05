Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir - Ankaragücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman?

05 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - Ankaragücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Ankaragücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir- Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir- Ankaragücü maçı ne zaman?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiştir ve bu mücadele İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

05 Kasım 2023 Pazar günü, Başakşehir ile Ankaragücü arasındaki heyecan verici Trendyol Süper Lig futbol maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i izlemek isterseniz, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet platformlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz.