28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe - Ankaragücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, BAŞAKŞEHİR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Başakşehir – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ankaragücü canlı yayın linki!

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1'in Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallarında ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek olan maç, aynı zamanda internet üzerinden de şifreli olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.