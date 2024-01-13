Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - Alanya spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Alanya spor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir- Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir- Alanya spor maçı ne zaman?

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan Başakşehir ile Alanya spor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olan Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilecekler. Maçın gerçekleşeceği gün, 13 Ocak Cumartesi olup, karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiştir. Müsabaka, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak, ve taraftarlar stadyum atmosferini canlı olarak takip edebilecekler.