Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Adana Demirspor maçı nerede oynanıyor?

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - Adana Demirspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Adana Demirspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir- Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir- Adana Demirspor maçı ne zaman?

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Adana Demirspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçını izlemek isteyen futbolseverler için, karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maç, 06 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. İzlemek isteyenler, Digiturk platformunda 77. kanalı, Kablo TV'de 232. kanalı tercih edebilir veya Türksat uydusu üzerinden uydu alıcıları aracılığıyla maçı takip edebilirler. Ayrıca, internet üzerinden Bein Connect veya diğer uygun platformlardan da canlı yayını takip etme imkanına sahiptirler.