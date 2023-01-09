Başakşehir–Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Adana Demirspor maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir – Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir – Adana Demirspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Başakşehir –Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir –Adana Demirspor maç sonucu ne? İşte detaylar...
Başakşehir Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Başakşehir ve Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BaşakşehirAdana Demirspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Başakşehir –Adana Demirspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Başakşehirmaçı kaç kaç bitti? Başakşehir–Adana Demirspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak.
Başakşehir- Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanmıştır.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre