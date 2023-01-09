Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir – Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir – Adana Demirspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Başakşehir –Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir –Adana Demirspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Ne ararsanız vardı! Başakşehir - Adana Demirspor arasındaki 6 puanlık maç nefes kesti

Başakşehir Adana Demirspor MAÇ SONUCU! Başakşehir ve Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BaşakşehirAdana Demirspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Başakşehir –Adana Demirspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Başakşehirmaçı kaç kaç bitti? Başakşehir–Adana Demirspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR -ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Başakşehir- Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanmıştır.

BAŞAKŞEHİR- ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre