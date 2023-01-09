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Başakşehir -Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Başakşehir maçı özeti izle! Başakşehir Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

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Başakşehir -Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Başakşehir maçı özeti izle! Başakşehir Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir-Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Başakşehir-Adana Demirspor maç özeti! Başakşehir Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Başakşehir Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Başakşehir - Adana Demirspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Başakşehirve Adana Demirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Başakşehir- Adana Demirspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler BaşakşehirAdana Demirspor maç özeti! BaşakşehirAdana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, BaşakşehirAdana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak.

Başakşehir- Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Adana Demirspor Maç Özetleri Gündem Spor Haberler

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