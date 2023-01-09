Başakşehir Adana Demirspor CANLI İZLE! Başakşehir maçı canlı izle şifresiz! Başakşehir Adana Demirspor maçı İZLE!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor-Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor-Başakşehir maçının canlı izleme linki araştırılıyor. Başakşehir Adana Demirspor canlı izle! Adana Demirspor maçı canlı izle şifresiz! Başakşehir Adana Demirspor maçı İZLE!

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BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR -ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Başakşehir- Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR- ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre