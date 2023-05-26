Oyuncu, senarist, sunucu ve yazar Başak Sayan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Başak Sayan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi film ve dizilerde oynadı? Başak Sayan ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Başak Sayan geliyor. Peki, Başak Sayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oyuncu ve Yazar Başak Sayan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BAŞAK SAYAN KİMDİR?

Başak Sayan Vardal veya bilinen adıyla Başak Sayan (d. 17 Haziran 1977, Ankara), Türk oyuncu, senarist, sunucu ve yazar.

Baba tarafından Azeri olan Başak Sayan, Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Sayan, üniversite eğitimi sırasında Kral TV'de sunuculuk yapmaya başladı. Bu sayede meşhur olan Sayan, daha sonra reklam filmlerinde yer aldı, diğer büyük kanallarda da sunuculuk yaptı, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.

İki yıllık bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçen sanatçı, bir yandan öyküler yazarken, diğer yandan çeşitli filmlerde rol aldı. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010'da ise ilk romanı Bağlanma Korkusu yayımlandı. Başak Sayan, Kasım 2015'te Kelebeğin Kaderi adlı romanı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Özel hayatı

Başak Sayan, 15 Ağustos 2015'te Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi ve oraya yerleşti.

Filmografisi