Başak Sayan'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak yaptığı paylaşım ile adından söz ettiren Başak Sayan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Başak Sayan kimdir? Başak Sayan eşi kim, ne iş yapıyor? Başak Sayan dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar...

Başak Sayan üniversite eğitimi sırasında Kral TV'de yaptığı sunuculuk ile tanınmıştır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Başak Sayan kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Başak Sayan kimdir? Başak Sayan eşi kim, ne iş yapıyor? Başak Sayan dizileri ve filmleri neler?Detaylar haberimizdedir…

BAŞAK SAYAN KİMDİR?

Baba tarafından Azeri olan Başak Sayan, Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Sayan, üniversite eğitimi sırasında Kral TV'de sunuculuk yapmaya başladı. Bu sayede meşhur olan Sayan, daha sonra reklam filmlerinde yer aldı, diğer büyük kanallarda da sunuculuk yaptı, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.

İki yıllık bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçen sanatçı, bir yandan öyküler yazarken, diğer yandan çeşitli filmlerde rol aldı. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010'da ise ilk romanı Bağlanma Korkusu yayımlandı. Başak Sayan, Kasım 2015'te Kelebeğin Kaderi adlı romanı ile okuyucularının karşısına çıktı.

BAŞAK SAYAN EŞİ KİM?

Başak Sayan, 15 Ağustos 2015'te Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi ve oraya yerleşti.