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Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi!

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Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi!

Son dakika gelen haberlere göre, Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. Peki, Başak Özel kimdir? Başak Özel kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

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Sinema ve Tiyatro oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." Peki, Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino: Bomba, Kimse Bizi Konuşmasın gibi yapımlarda yer alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi!

Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Başak Özel kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel'in hayatı ve biyografisi!

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçti. Aynı zamanda çok iyi seslendirme sanatçısı da olan oyuncu şu yapımlarda rol aldı;

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası - 2004

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit - 1993

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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