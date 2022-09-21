Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Başak Özel'in ani ölümünün nedeni araştırılmaya başlandı. Sanatçının hayatı merak konusu oldu. Peki, Başak Özel kimdir? Başak Özel neden öldü? Başak Özel dizileri filmleri!

Kurtlar Vadisi, Kolpaçino: Bomba, Kimse Bizi Konuşmasın gibi yapımlarda yer alan oyuncu Başak Özel, hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel'in ani ölümünün nedeni araştırılmaya başlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Başak Özel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Başak Özel kimdir? Başak Özel neden öldü? Başak Özel dizileri filmleri! Detaylar haberimizde...

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Başak Özel 22 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi`nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazmakta, redaksiyon ve seslendirme yapmaktadır.

BAŞAK ÖZEL NEDEN ÖLDÜ?

Başak Özel, 20 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Feriköy Mezarlığı'da toprağa verildi.

BAŞAK ÖZEL DİZİLERİ VE FİLMLERİ!

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçti. Aynı zamanda çok iyi seslendirme sanatçısı da olan oyuncu şu yapımlarda rol aldı;

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası - 2004

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit - 1993