Başak Koç kimdir, kaç yaşında? Başak Koç, TRT spikeri Kerem Öncel'e ne dedi?

Başak Koç, TRT Spor ekranında yayınlanan programda TRT spiker Kerem Öncel'e söylediği yorumla gündeme geliyor. Başak Koç ne dedi? Başak Koç kimdir ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAK KOÇ, TRT SPİKERİ KEREM ÖNCEL'E NE DEDİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde TRT Spor ekranlarında ilginç bir olay yaşandı. Stüdyoda yorumculuk yapan Başak Koç, canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel için "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı. Koç'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BAŞAK KOÇ KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğan Başak Koç, 21 yıl boyunca aktif olarak voleybol oynadı. İlkokulu Kuva-i Milliye'de okuyan Koç, ardından Özel Bilgi Lisesi'ni bitirdi. Babası, Beşiktaş takımında forma giymiş eski bir basketbolcu, dayısı ise Galatasaray U21 takımının antrenörü Zafer Koç'tur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nden mezun olan Koç, üniversite yıllarında medya alanına da ilgi göstermeye başladı.

Üniversite döneminde, 32. Gün ekibiyle birlikte çalışarak medya dünyasına adım attı. Televizyoncu, gazeteci ve sunucu rahmetli Mehmet Ali Birand ve ekibiyle birlikte bitirme tezi çalışmaları, 32. Gün Genç Yetenekler adı altında belgesel olarak yayınlandı. 32. Gün, CNN Türk Spor servisi ve Power Media Group'ta editör ve spiker olarak radyo deneyimi kazandı. Daha sonra Galatasaray TV, Eurosport ve TRT Türk'te editör ve spiker olarak görev yaptı ve Pekin Olimpiyatları'nda maç anlatmaya başladı.

Şu anda Radyospor'da "Başak Koç ile Filenin Yıldızları" adlı voleybol programının yapımcısı ve sunucusu olarak görev yapmaktadır.