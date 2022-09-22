Ünlü oyuncu Güven Kıraç magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra eşi Başak Kıraç'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Başak Kıraç kimdir? Başak Kıraç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sayısız dizi ve filmde rol alan Güven Kıraç magazin gündeminde yer alan haberleren sonra eşi Başak Kıraç'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Güven Kıraç'ın eşine ihanet ettiği haberlerle gündeme geldi. Peki, Başak Kıraç kimdir? Başak Kıraç kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BAŞAK KIRAÇ KİMDİR?

Başak Kıraç 2010 yılında Güven Kıraç ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilikten Maya Kıraç adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.