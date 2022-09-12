Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olarak tanınan Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kaan Boşnak'ın kendisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Başak Ceylan Torun'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Başak Ceylan Torun kimdir? Başak Ceylan kaç yaşında, nereli? Başak Ceylan Instagram hesabı!

BAŞAK CEYLAN TORUN KİMDİR?

Başak Ceylan Torun, 7 Haziran 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Eskişehirli İkizler burcu olan Torun, 2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti ile dünyaevine girdi. Düğünden bir yıl sonra Kutluhan adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya geldi. Başak Ceylan, Kaan Boşnak ile evlendikten sonra eşine atılan mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelmişti.

BAŞAK CEYLAN TORUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

36 yaşında olan Başak Ceylan Torun aslen Eskişehirlidir.

BAŞAK CEYLAN TORUN INSTAGRAM HESABI!

Başak Ceylan Torun, @basakceylantorun kullanıcı adıyla 18.9 bin takipçisi bulunmaktadır.