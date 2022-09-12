2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar sonrasında gündem oldu. Sosyal medya hesabından "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım" ifadelerini kullanan Başak Ceylan Torun şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Başak Ceylan Torun Kaan Boşnak ayrıldı mı? Kaan Boşnak Başak Ceylan Torun olayı ne? Detaylar haberimizde...

BAŞAK CEYLAN TORUN KAAN BOŞNAK AYRILDI MI?

2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ile dünyaevine giren Başak Ceylan Torun, sosyal medya hesabından şiddete uğradığını iddia etti. Torun, sosyal medya hesabından "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." açıklamasını yaptı. Kendisine gelen destek mesajları Instagram hesabından yayınlayan Başak Ceylan hukuki olarak boşandıkları yönünde henüz bir açıklama yapmadı.