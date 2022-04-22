Başak Cengiz'in katili kim? Başak Cengiz'in katili cezası ne oldu, serbest mi?

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Haberler.com) - Başak Cengiz katili cezası belli oldu mu? Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından tutuklanan sanık Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Peki, Başak Cengiz'in katili kim? Başak Cengiz katili kaç yıl ceza aldı? Başak Cengiz'in katili cezası ne oldu, serbest mi? İşte detaylar...

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİNİN CEZASI BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Bugün Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun geldiğini belirtti. Gelen raporda, akıl sağlığı yerinde bulunan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

"BU NASIL BİR HASTALIKTIR Kİ HİÇBİR ŞEYİ UNUTMUYOR"

Mütalaaya karşı söz alan Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu. Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurulundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi. Yargılamanın bitirileceği bildiren Mahkeme Başkanı sanığa son sözünü sordu. Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Mahkeme daha sonra son kararını verdi. Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.

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