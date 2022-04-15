Başak burcu hangi element? Burç elementleri: Başak hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler?

Başak burcu hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Başak hangi element? Başak hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

BAŞAK BURCU HANGİ ELEMENT?

Başak burcu toprak elementi grubundadır.

İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova

Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay

Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak

Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık

TOPRAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Toprak burçlarının çok güvenilir aşıklar olduğu belirtiliyor. "Kendi başına sığ değil, fiziksel ipuçları onlar için gerçekten önemli." Flört söz konusu olduğunda, fiziksel çekiciliğin yanı sıra paylaşılan anlamlı değerler de isterler.

Toprak burçları güzel şeylerin hayranıdır ve onlara biraz materyalist bir çizgiyle yaklaşırlar. Ancak lüks eşyalara savurganlık yapacak olsalar da planlama, tasarruf ve bütçeleme konusunda da iyidirler.

Toprak burçları güvenliği bir öncelik haline getirir ve gereksiz riskler almaktan kaçınır.

Toprak burçları genellikle yaptıkları her şeyde son derece güçlü bir görev ve sorumluluk duygusu hissederler.

Onlara zodyakın kurucuları denirçünkü harika bir şey yaratmak için kolları sıvamaktan ve ellerini kirletmekten korkmazlar.

Toprak burçları sadece bir hiç için çalışmazlar… Rahat bir yaşam için çalışıyorlar ve oraya varana kadar durmayacaklar.

İnatçıve değişime karşı temkinliolabilirler.

Tıpkı 1000 yaşındaki bir Meşe ağacı gibi, toprak burçlarının hepsinin ayakları yere sağlam basar.

Boğa, Başak ve Oğlak burcunun yapmayacağı bir şey varsa, hayallerini gerçekleştirme yolunda sinir bozucu küçük bir aksilik veya engelinçıkmasına izin vermektir.