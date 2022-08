Başak burcu hangi ay? Başak burcunun özellikleri nedir?

Gökyüzünde olan 12 ayrı takımyıldızı bir burcu temsil eder. Astrolojide bulunan 12 burcun özellikleri, tarihleri birbirinden farklıdır. Her burç yılın belirli aylarının belirli tarihlerini kapsamaktadır. Herkesçe merak edilen hangi burç hangi ayda doğdu sorularından en çok başak burcunun hangi ayda doğduğudur. Peki, başak burcu hangi ay? Başak burcu olanlar ne zaman doğmuştur?

Toprak grubuna dahil olan başak burcu titizliğie ile nam salmıştır. Düzen denince akıllara gelen başak burcunun düzen dışında da belirli özellikleri vardır. Burçların sırasına göre 6. Sıradadır. Yönetici gezegeni ise Merkür'dür ve değişken burç nitelikleri taşır. Şanslı rakamı da 5 olan başak burcunun şanslı taşları ise mavi safir ve mavi kristaldir.

BAŞAK BURCU HANGİ AY DOĞMUŞTUR?

22 Ağustos ile 23 Eylül arasında doğan kişiler başak burcudur. Bu aralıkta doğan kişiler başak burcunun özelliklerini taşımaktadır. Peki, bu tarih aralıklarında doğan başak burçlarının özellikleri nedir?

BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Disiplin, titizlik ve düzen dendiğinde akıllara gelen burçtur. Bir başak burcunun evini dağınık ve kirli görmek mümkün değildir. Takıntılı yönlerinin de olduğu söylenilen başak burcu kafasına taktığı işi yapmadan rahat edemez. Başak burçlar için başarı çok önemlidir çünkü takdir edilmeyi severler bu nedenle başak burçları kariyerine, gelişimine oldukça önem gösterir. Azimlerine hayran bırakan başak burcu, başına ne gelirse gelsin bir çözüm yolu bulurlar. Başakburçları genelde beyaz ten rengine sahiptir ve ciltleri sağlıklıdır. Sevdiklerine yardım etmek başak burçlarının en önem gösterdiği şeydir. Sağlık ile de bağlantılı olan başak burçları sağlıklarına çok dikkat ederler. Kendilerine özel sağlıklı menüler hazırlamaktan çok hoşlanırlar. Analiz yeteneği oldukça gelişmiş olan başaklar, hatalarını düzeltip kendilerini kusursuzlaştırmak için çaba gösterir. Sorunlu giden olayları, durumları toparlamak için çaba gösterirken çevresini sıkabilir çünkü bir başağın her şey düzgün olmalı önceliğine erişememiştir. Fazla eleştirili olması da çevresinde bazı sorunlar çıkarabilir ama bu eleştiri yanını sadece çok sevdiği insanlar için gösterir çünkü onların iyiliğini onlardan daha fazla düşünür. Bir işe başlamadan önce planını kurar ve ona sadık kalarak ilerler böylece her şey istediği gibi olmuş olur. Düzenini tam olarak sağlayamadığı işleri hızlıca kestirip atma eğilimi vardır. Başak burcu kadınları fazla seçicidir. Partnerlerini seçerken de oldukça zorlanır çünkü karşısındakinin de kendisi gibi kusursuz olmalıdır. Başak erkekleri ise gereksiz harcamalardan kaçmasıyla tanınır ve dakik oluşu fark edilen bir özelliğidir. Netlik seven başak burçları için belirsizlik rahatsızlık verir. Tarzları ise sade ve şıktır, fazla abartıdan hoşlanmazlar.