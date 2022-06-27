Baş Tacım 303. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Tacım dizisi yeni bölümde neler olacak? Baş Tacım son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Baş Tacım yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Baş Tacım dizisi yeni bölümde neler olacak? Baş Tacım dizisi 303. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş Tacım 303. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

BAŞ TACIM 303. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 302. bölümünden sonra 303. bölüm fragmanı yayınlandı.

BAŞ TACIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞ TACIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ekta Kapoor'un yapımcılığını üstlendiği Pavitra Rishta, Baş Tacım adıyla Hint dizi severlerle buluşuyor. Archana ve Manav'ın büyük bir yanlış anlaşılmadan doğan aşkı Baş Tacım ile ekrana geliyor.

Hint ekranlarında fırtınalar estiren Pavitra Rishta, Baş Tacım adıyla ekrandaki yerini alıyor. Baş rollerini Ankita Lokhande ve Sushant Singh Rajput'un üstlendiği Baş Tacım, heyecan dolu bölümleriyle Kanal 7'de oluyor.

Archana'nın yengesi Manjusha, Manav'ın iyi bir makine mühendisi olduğunu söyleyerek onların evlenmelerini sağlar. Fakat Archana evlendikten sonra Manav'ın aslında bir tamirci olduğunu öğrenir. Bu gerçek Archana'nın yüzüne tokat gibi çarpar. Kendisine yalan söylendiğini düşünen Archana evliliğinden yine de vazgeçmez. Öte yandan Manav'ın kardeşi Sachin bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Onun hamile eşi Shravani ise bir başına kalır. Manav'ın ailesi, onun Archana'dan ayrılıp Shravani ile evlenmesi gerektiğini söyler. İstemeyerek de olsa Manav'dan ayrılan Archana şehri terk eder. Yıllar sonra geri dönen Archana, Manav ile yeniden kavuşacak mı? Shravani, çocuğunu babasız büyütebilecek mi? İki kadın arasında kalan Manav ne karar verecek? Hepsi ve daha fazlası Baş Tacım ile ekrandaki yerini alıyor.

Büyük yanlış anlaşılmalarla başlayan bir aşk öyküsü Baş Tacım ile Kanal 7'de…

BAŞ TACIM KONUSU NE?

Büyük yanlış anlaşılmalarla başlayan bir aşk öyküsü Baş Tacım ile Kanal 7'de… Archana'nın yengesi Manjusha, Manav'ın iyi bir makine mühendisi olduğunu söyleyerek onların evlenmelerini sağlar. Fakat Archana evlendikten sonra Manav'ın aslında bir tamirci olduğunu öğrenir. Bu gerçek Archana'nın yüzüne tokat gibi çarpar.

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