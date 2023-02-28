Birçok hastalığın belirtisi olan baş dönmesi ve mide bulantısına ne iyi gelir merak ediliyor. Baş dönmesi uzun süreli oluyorsa eğer bir uzmana danışmalısınız. Baş dönmesine ne iyi gelir ve mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir soruları gündeme geliyor. Hamilelikte baş dönmesine ne iyi gelir sorusu araştırılıyor. Peki, baş dönmesine ne iyi gelir? Mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir?

Mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir ve hamilelikte baş dönmesine ne iyi gelir soruları sıklıkla araştırılıyor. Şikayetleriniz devam ediyorsa eğer doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Baş dönmesine ne iyi gelir ve mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir sorularına yanıt aranıyor. Baş dönmesine ne iyi gelir? Mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir? Detaylar haberimizdedir…

BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

Travmalar: Özellikle kafaya ve boyuna alınan darbeler travmatik sonuçlara yol açar. Bazı şiddetli darbeler sonrası baş dönmesi anında yaşanır. Daha az şiddetli travmalarda ise baş dönmesi daha sonrasında da ortaya çıkar. Özellikle ciddi darbelerde kanama olmasa bile mutlaka bir uzmana görünmeli ve röntgen çektirilmelidir.

İlerlemiş enfeksiyon: Vücudun her yerinde görülebilen enfeksiyonlar, kişilerin dengelerini yitirmesine neden olabilir. Bedenin dengesi tamamen alt üst olduğu için ayağa kalkarken ya da ani bir hareket sonrası baş dönmesi yaşanabilir.

Yüksek tansiyon: Hipertansiyon hastalarının sıklıkla yaşadığı durumlardan biri baş dönmesidir. Tansiyon normale döndüğünde bu belirtiler de tamamen ortadan kalkar.

BAŞ DÖNMESİNİN DİĞER NEDENLERİ

Araba ve deniz tutması: Kendisini yolculuk esnasında araba ve deniz tutan kişilerde mide bulantısı ve baş dönmesi en yaygın rastlanan semptomlar arasında gösterilmektedir.

Kış hastalıkları: Çocuklar ve bünyesi zayıf kişiler grip ve nezle gibi hastalıkları diğerlerine nazaran çok daha ağır atlatmaktadır. Bu da kısa süreli baş dönmelerine sebep olabilir.

Psikolojik etkenler: Stres ve kaygı gibi psikolojik etkenler kişilerin önce ruh ve zihin dengesini yitirmesine neden olur. İlerleyen evrelerde baş dönmesi, halsizlik ve iştahsızlık gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilir.

Bazı ilaçların yan etkileri: Prospektüslerin yan etkiler kısmında "baş dönmesi" uyarısına sıklıkla rastlanmaktadır. Bazı ilaçlar sürekli olarak kullanıldığında geçici baş dönmelerine neden olur.

HAMİLELİKTE BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

Bal: Kan şekerinin düşmesi sonucu baş dönmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek için eser miktarda bal tüketilebilir. Yenen balların katkısız ve tamamen organik olmasına özen gösterilmelidir. Bal, aynı zamanda baş dönmesine yol açan hastalıkların çok daha kısa süre içerisinde iyileşmesini de olanaklı hale getiriyor.

Kabak çekirdeği: Magnezyum değerleri bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, öğün aralarında sıklıkla tüketilebilir. Son derece faydalı olan kabak çekirdeği sürekli başı dönen kişilerin bu yöndeki şikayetlerini de minimum seviyelere çekiyor.

C Vitamini içeren meyveler: Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler hem baş ağrısına hem de dönmesine çok iyi geliyor. Bununla birlikte bu üç meyveden daha fazla c vitamini içeren kivi de düzenli aralıklarla tüketilebilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı sürekli olmuyorsa ciddi bir hastalık nedeniyle olmuyor demektir. Günlük hayatımızda başımıza gelebilen mide bulantısı, bazı yöntemler ile geçebilir. Mide bulantısına iyi gelen şeyleri şöyle sayabiliriz:

• Temiz hava almak mide bulantısına iyi gelir. Böylece bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basması da temiz hava ile birlikte azalır.

• Kolonya veya kolonya gibi ferahlatıcı kokular (lavanta, nane, zencefil vb.) koklamak mide bulantısını azaltır.

• Mide bulantısı ile birlikte baş dönmeniz de varsa, kısa bir süre uzanmak rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

• Araba tutması sebebiyle mide bulantısı gerçekleşiyorsa, midenizi sakinleştirmesi için tuzlu çubuk kraker yenebilir.

• Mide bulantısının oluşmasını sağlayacak kötü kokulardan uzaklaşmak.

• Yağlı - ağır yiyecekler tüketmemek.

• Limonata gibi ekşi bir içecek içmek

• Mide bulantısı sonrasında kusarsanız vücudunuz su kaybettiği için sıvı tüketmeniz gerekir. Fakat bu sıvı su, meyve suyu, soda veya limonata olmalı ve yudum yudum içmeniz tavsiye edilir. Yoksa bulantının yeniden ortaya çıkabilir.

• Mide bulantısı sırasında sütten ziyade yoğurt yemeniz önerilir.

• Mide bulantınızın geçmesi ve daha da şiddetlenmemesi için çay, kahve gibi kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmanız gerekir.