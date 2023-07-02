Barut Kokteyli oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Barut Kokteyli hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün ATV'de yayınlanacak olan film ise Barut Kokteyli oldu. Peki, Barut Kokteyli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Barut Kokteyli filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Barut Kokteyli oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Barut Kokteyli filminin detayları merak edildi. Peki, Barut Kokteyli filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Barut Kokteyli filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Barut Kokteyli filmi hangi ülkede çekilmiştir? İşte bilgiler...

BARUT KOKTEYLİ KONUSU NEDİR?

Barut Kokteyli, bir suikastçı olmasının ardından küçük bir kızı korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Sam'in hikayesini konu ediyor. Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülen Sam, yetişkin olunca da annesi gibi ölümcül bir suikastçı olur. Bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kıza sahip çıkan Sam, kızı koruyabilmek için gücünü çalıştığı örgütü yok etmekte kullanmak zorunda kalır.

BARUT KOKTEYLİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Barut Milkshake, Navot Papushado tarafından yönetilen, senaryosu Papushado ve Ehud Lavski tarafından ortaklaşa yazılan 2021 aksiyon gerilim filmidir.

BARUT KOKTEYLİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Karen Gillan

Freya Allan

Lena Headey

Carla Gugino

Chloe Coleman

Ralph Ineson

Adam Nagaitis

Michael Smiley

Michelle Yeoh

Angela Bassett

Paul Giamatti