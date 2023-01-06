Bugün ATV'de Barut Kokteyli filmi TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Barut Kokteyli konusu nedir, oyuncuları kimler? Barut Kokteyli nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Barut Kokteyli ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Barut Kokteyli konusu ne? Barut Kokteyli oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de Barut Kokteyli oldu. Peki, Barut Kokteyli konusu nedir, oyuncuları kimler? Barut Kokteyli hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Barut Kokteyli ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

BARUT KOKTEYLİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Barut Milkshake, Navot Papushado tarafından yönetilen, senaryosu Papushado ve Ehud Lavski tarafından ortaklaşa yazılan 2021 aksiyon gerilim filmidir.

BARUT KOKTEYLİ KONUSU NEDİR?

Barut Kokteyli, bir suikastçı olmasının ardından küçük bir kızı korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Sam'in hikayesini konu ediyor. Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülen Sam, yetişkin olunca da annesi gibi ölümcül bir suikastçı olur. Bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kıza sahip çıkan Sam, kızı koruyabilmek için gücünü çalıştığı örgütü yok etmekte kullanmak zorunda kalır.

BARUT KOKTEYLİ OYUNCULARI KİMLER?

Karen Gillan

Freya Allan

Lena Headey

Carla Gugino

Chloe Coleman

Ralph Ineson

Adam Nagaitis

Michael Smiley

Michelle Yeoh

Angela Bassett

Paul Giamatti