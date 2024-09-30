Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi?

Zonguldak ve Bartın okullar tatil mi? Batı Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar, bölgedeki valilikleri harekete geçirdi. Meteoroloji'nin şiddetli yağış ve su baskını uyarıları üzerine, Bartın ve Zonguldak başta olmak üzere bazı illerde önlemler alındı. Vatandaşlar, özellikle öğrenciler ve veliler, 1 Ekim Salı günü okulların tatil edilip edilmediği sorusunun yanıtını arıyor. Zonguldak ve Bartın Valilikleri, hava şartlarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceğine dair kararlarını açıkladı. İşte detaylar...

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı iller arasında yer alan Bartın'da, beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle önemli uyarılar yapıldı. Vatandaşların sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Bartın Valiliği, 1 Ekim 2024 Salı günü için okulların tatil edilmesi yönünde karar aldı. Buna göre, il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği de benzer bir karar alarak, 1 Ekim 2024 Salı günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Şiddetli sağanak yağışların bölgede ciddi tehlikeler oluşturabileceği belirtilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bilgisi verildi. Valilik, halkın su baskını, taşkın ve ani sel tehlikelerine karşı dikkatli olmasını istedi.

1 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de birçok ilde aşırı yağışlara karşı önlemler alındı. Zonguldak ve Bartın'da okullar 1 Ekim Salı günü tatil edilirken, Karabük, Kastamonu, Düzce gibi çevre illerde de dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. Yetkililer, bu illerde şimdilik resmi bir tatil kararı almadı, ancak hava durumu gözlemlenmeye devam ediyor.

NERELERDE OKULLAR TATİL?

Şiddetli yağışların etkisi altındaki Bartın ve Zonguldak illerinde 1 Ekim 2024 Salı günü eğitim öğretime ara verilmiş durumda. Ayrıca bu illerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Diğer illerde de hava durumuna göre ek tedbirler alınabileceği belirtiliyor.