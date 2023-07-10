Şiddetli sağanak yağışlar, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Karadeniz'de etkisini gösteren yağışlar sonrasında Bartın'da son durum araştırılmaktadır. Bartın'da ne oldu merak konusu oldu. Peki, Bartın sel baskını SON DAKİKA! Bartın'da sel mi oldu, ne oldu? Detaylar haberimizde...

BARTIN'DA SEL Mİ OLDU?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar beraberinde seli de getirirken, en büyük darbeyi Karadeniz'e vurdu. Karadeniz'de 1000'e yakın heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Zonguldak-İstanbul ve Bolu Dağı mevkisinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'a doğru yola çıktı. AFAD da yağışların devam edeceğini belirterek 15 ile turuncu, 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM NEDİR?

Türkiye, şiddetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. İki gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırınca sel de beraberinde geldi. Sel suları, en büyük darbeyi Karadeniz Bölgesi'ne vurdu. Bölgede birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.