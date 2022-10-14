Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Bartın patlamada kaç işçi var? Bartın patlama işçiler kurtarıldı mı? Patlamada ölü, yaralı var mı? İşte detaylar...

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Bartın patlamada kaç işçi var? Bartın patlama işçiler kurtarıldı mı? Patlamada ölü, yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

GRİZU NE DEMEK?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.

BARTIN PATLAMADA KAÇ İŞÇİ VAR?

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 100 ila 150 arası olduğu tahmin ediliyor.