Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden sahasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda işçi yer altında mahsur kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acil olarak çalışma başlattı. Peki, Bartın patlama son durum ne? Bartın Amasra patlamada son durum nedir? Detaylar haberimizde...

BARTIN PATLAMA SON DURUM NE?

Patlamayla ilgili yetkililerden de art arda açıklamalar geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, maden işçilerinin çiplerle takip edildiğini ve 6 işçinin hareketsiz yattığını gördüklerini belirterek, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

BARTIN AMASRA PATLAMADA SON DURUM NEDİR?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Habertürk canlı yanına telefonla bağlanarak son durumu aktardı. Çakır 4-12 vardiyasında çalışan 87 işçiden 11'inin çıkarıldığını, 2'sinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Recai Çakır, içerideki 6 işçinin hareketsiz görüldüğünü söyledi. Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor. Göçükten ziyade bir patlama var. Uzman ekipler gidebiliyor oraya sadece. Uzman ekipler yeni bir patlama riskinden bahsetmiyor" dedi.