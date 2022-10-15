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Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Bartın'daki patlama kaç kişi öldü?

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Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Bartın'daki patlama kaç kişi öldü?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana gelmesi sebebi ile gerçekleşen kazada birçok kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından birçok kişi Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Ve Bartın'daki patlama kaç kişi öldü? Sorularını merak etti ve araştırmaya başladı. Peki, Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Bartın'daki patlama kaç kişi öldü?

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Bartın'da gerçekleşen kazanın ardından birçok vatandaş kazanın detaylarını merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konular arasında Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Bartın'daki patlama kaç kişi öldü? Konusu, başlıca merak edilen konular arasında yer alıyor ve kazadan bu yana vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bartın ölüm sayısı kaç oldu? Bartın'daki patlama kaç kişi öldü?

BARTIN ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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