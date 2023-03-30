Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Bartın okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Bartın bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Bartın okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bartın okullar tatil mi? Bartın bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Bartın okullar tatil mi? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Bartın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Bartın okullar tatil mi? Bartın bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi.

BARTIN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DEĞİL Mİ 2023?

Okulların tatil olduğuna ilişkin Valilik tarafından henüz açıklama gelmedi. Bartın valiliği ise olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak olan risklere karşı uyarılarda bulundu. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Ordu

Yozgat

Nevşehir

Samsun

Sivas

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü bazı illerde eğitim ve öğretime ara verilmiştir.