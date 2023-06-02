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Bartın milletvekilleri! Bartın milletvekili sayısı kaç? 2023 Bartın seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Bartın milletvekilleri! Bartın milletvekili sayısı kaç? 2023 Bartın seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bartın milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Bartın milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bartın milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

AYSU BANKOĞLU

Bartın'dan 2 milletvekili TBMM'ye girmiştir.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Bartın Gündem Politika Haberler

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