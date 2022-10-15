Bartın maden ocağı patlamasında kaç kişi vefat etti? Bartın Grizu patlamasında kaç ölü ve yaralı var? Patlamada yaralananların sağlık durumları nasıl?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Madende 110 işçinin çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, "Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" ifadelerini kullandı. Peki, Bartın maden ocağı patlamasında kaç kişi vefat etti? Bartın patlamasında kaç ölü ve yaralı var? Patlamada yaralananların sağlık durumları nasıl? İşte bilgiler...

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Bakan Dönmez, Bartın'daki maden faciasının nedenini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bartın maden ocağı patlamasında kaç kişi vefat etti? Bartın patlamasında kaç ölü ve yaralı var? Patlamada yaralananların sağlık durumları nasıl?

BARTIN MADEN OCAĞI PATLAMASI'NDA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Madende 110 işçinin çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, "Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 işçinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde" dedİ.

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

BİRÇOK İLDEN DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

FAHRETTİN KOCA: 22 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Maden ocağındaki patlamaya ilişkin son durumu paylaşan Bakan Fahrettin Koca, " Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"8 KİŞİNİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Yaralılardan 8'inin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Koca, "Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ BARTIN'A GİTTİ

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi.

BAKAN SOYLU: RİSKLİ BÖLGEDE 49 KARDEŞİMİZ VARDI

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Bakan Soylu'dan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.