Bartın maden ocağı patlaması valilik açıklaması nedir? 14 Ekim 2022 Bartın Amasra patlamayı kim çıkardı, patlamanın sebebi belli oldu mu?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Konu hakkında valilikten resmi açıklama yapıldı. Peki, Bartın maden ocağı patlaması valilik açıklaması nedir? 14 Ekim 2022 Bartın Amasra patlamayı kim çıkardı? İşte detaylar...

Bartın maden ocağı patlaması valilik açıklaması merak ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Peki, Bartın patlaması valilik açıklaması nedir? Bilgiler yazımızda...

BARTIN'DA PATLAMA MI OLDU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 100 ila 150 arası olduğu tahmin ediliyor.

BARTIN PATLAMASI VALİLİK AÇIKLAMASI NEDİR?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.

Bartın Valiliği'nden de patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Patlama hakkında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da açıklamada bulundu. Çakır, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler işçileri kurtarmak için seferber olurken, çökmenin meydana geldiği alanda 2 işçi yer altından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçiler, "Şiddetli bir patlama oldu. Her yer karanlığa gömüldü" ifadelerini kullandı.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"

Yer altından kendi imkanlarıyla çıktığını belirten bir işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.