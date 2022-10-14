Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili son durumu açıkladı. Peki, Bartın maden ocağı patlaması son durum ne? Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? Patlamada ölü, yaralı var mı? İşte detaylar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden sahasında meydana gelen patlamanın ardından yer altında kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de açıklamalarda bulundu. Peki, Bartın maden ocağı patlaması son durum ne? Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? Patlamada ölü, yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

BARTIN MADEN OCAĞI PATLAMASI SON DURUM NE?

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi. Bakan Koca'dan sonra bir açıklama da olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ölü sayısının 14'e yükseldiğini belirten Bakan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.

MADEN OCAĞI PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili son durumu açıkladı. Soylu, patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgeye giderek olayla ilgili açıklama yapan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.