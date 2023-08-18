Bartın-Karabük Karayolu'nda Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın-Karabük Karayolu'nun Kadıoğlu mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurda yığınına döndü: 2 ölü, 1 yaralı

BARTIN - Bartın Karabük karayolunun Kadıoğlu mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bartın - Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük istikametine seyir halinde olan Ersin Kalender idaresindeki 74 BN 935 plakalı otomobil ile karşı istikametten Bartın yönüne seyir halinde olan Ali Aloğlu idaresindeki 78 YC 178 plakalı otomobil Kadıoğlu mevkiinde çarpıştı.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler araçlarında sıkışırken kazayı görenlerin acil yardım çağrısı üzerine bölgeye 112, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Aloğlu, Ersin Kalender ve eşi Gülbahar Kalender ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılmalarının ardından olay yerindeki ilk müdahalelerinin akabinde ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazada otomobil sürücüleri Ali Aloğlu ve Ersin Kalender kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Gülbahar Kalender'in ise tedavi devam ediyor.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karabük-Bartın karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.