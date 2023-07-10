Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı? araştırılıyor. Sağanak yağış sonrası meydana gel heyelan ve seller, Karadeniz'de birçok kenti esir aldı. Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı? merak ediliyor. Peki, Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı?

Sel felaketinin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente "turuncu" kodlu alarm

Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı? araştırılıyor. Şiddetli sağanak yağışlar ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Karadeniz'de birçok noktayı sel vurdu. Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı? araştırılıyor. Bartın hava durumu 5 günlük raporu nedir? Bugün Bartın'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BARTIN HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK RAPORU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte şiddetli yağışların devam edeceğini belirtirken, teyakkuz halindeki ekipler çalışmalarını artırdı. Selle ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bölgeye hareket etti.

Şiddetli yağışlar ulaşımı da sekteye uğrattı. Bartın'da dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına için uyardı.

BUGÜN BARTIN'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Şiddetli sağanak yağışlar, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Yağışlarla birlikte yaşanan seller, Karadeniz'de hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede 1000'e yakın heyelan meydana gelirken, Zonguldak-İstanbul ve Bolu Dağı mevkisinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'a doğru hareket etti. Yağışların devam edeceği 20 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu.

Bartın'da 129 ihbar bildirildi. Kentte aşırı yağışlar sonucu ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması meydana geldi. Kuruçay deresinin taşmasıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Bartın çayı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaştı.

Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor.