Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Bartın hangi bölgede, nereye bağlı? Bartın haritada nerede? Bartın nerede? Bartın Türkiye haritasında konumu ne? İşte detaylar...

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında Bartın'ın nerede, hangi bölgede olduğu araştırılmaya başlandı. Bartın'ın coğrafi konumu merak konusu oldu. Peki, Bartın hangi bölgede, nereye bağlı? Bartın haritada nerede? Bartın nerede? Bartın Türkiye haritasında konumu ne? Detaylar haberimizde...

BARTIN HANGİ BÖLGEDE, NEREYE BAĞLI?

59 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Kastamonu, Karabük ve Zonguldak ile komşudur.

BARTIN HARİTADA NEREDE?

Şehir adını Amastris adlı bir kraliçeden almıştır. Verimli arazileri olan şehirden, verimli akarsular geçer; Bartın Irmağı bunlardan biridir. Bereketli toprakları sebebiyle birçok medeniyet burada yaşamıştır. Gaska Kavmi (M.Ö. 1200) toprakları olan bölge sonradan Krigen Kavmi himayesine girmiştir. Daha sonra başka kavimlerinde eline geçen topraklar, Bizans İmparatorluğundan sonra Türk Beyliklerinin yaşadığı bir yer olmuştur. Sırasıyla Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlılar için Batı Karadeniz'e açılan bir kapı olmuştur.