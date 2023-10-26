Bartın, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve denizle iç içe yaşamı ile tanınır. İlçeleri ve plaka kodu, Bartın'ın kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Bartın hangi bölgede, ilçeleri neler? Bartın plaka kodu nedir? Bartın neyi meşhur? İşte detaylar...

Karadeniz Bölgesi'nin huzur dolu köşelerinden biri olan Bartın, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve denizle iç içe bir yaşam tarzıyla ünlüdür. Bartın'ın meşhur özellikleri, hem yerel halka hem de ziyaretçilere bu güzel ili keşfetme fırsatı sunar. Ancak, Bartın'ı daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte Bartın'ın bu özellikleri:

BARTIN HANGİ BÖLGEDE?

Bartın, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Karadeniz'in batı sahilinde konumlanmış olan bu il, kuzeyde Karadeniz'e, güneyde Zonguldak'a komşudur.

BARTIN'IN İLÇELERİ NELER?

Bartın ilinin toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Bartın Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kozcağız, Inkumu, Uluyatak, Karasu.

BARTIN PLAKA KODU NEDİR?

Bartın'ın plaka kodu "74" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Bartın'ı tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

BARTIN MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Bartın, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte, Bartın'ın meşhur özellikleri:

Amasra: Bartın'ın en ünlü ilçelerinden biri olan Amasra, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Özellikle Amasra Kalesi ve adını taşıyan küçük adaları ile ünlüdür.

Amasra Mürekkep Balığı: Bartın, Karadeniz'den yakalanan lezzetli mürekkep balığının yöresel hali ile ünlüdür. Bu balık, yöresel restoranlarda taze olarak sunulur.

Bartın Üniversitesi: Bartın Üniversitesi, ilin eğitim ve kültürel hayatına katkı sağlar. Üniversite, genç nüfusun eğitim alabileceği önemli bir merkezdir.