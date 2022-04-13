Bartın deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Bartın deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 13 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 13 Nisan 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Bartın deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…

Bartın deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Bartın deprem son dakika haberleri.

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Bartın şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

TarihÜlkeBüyüklükİlİlçeKöyDiğerEnlemBoylamDerinlikTip
13.04.2022 05:59:25Türkiye1.3MalatyaPütürge--38.177038.65807.00ML
13.04.2022 05:47:47Türkiye0.9MuglaMarmaris--36.990028.37007.00ML
13.04.2022 05:53:43Türkiye1.0MuglaMarmaris--36.998828.36417.00ML
13.04.2022 05:38:16Türkiye1.2IspartaGelendost--38.087031.12517.02ML
13.04.2022 05:28:17Türkiye1.3ÇorumMerkez--40.610534.94716.64ML
13.04.2022 05:10:55Türkiye1.4DenizliÇivril--38.291129.96136.97ML
13.04.2022 05:06:23Türkiye1.2MuglaUla--37.048628.37417.00ML
13.04.2022 04:44:50Türkiye1.1IspartaGelendost--38.159530.98887.03ML
13.04.2022 04:47:55Türkiye1.7---Kusadasi Korfezi, 5.37.742027.140811.86ML
13.04.2022 04:02:08Türkiye1.4AntalyaKorkuteli--37.026330.49506.69ML
13.04.2022 03:27:50Türkiye1.3BursaMustafakemalpasa--39.948028.65707.01ML
13.04.2022 03:29:02Türkiye1.4ArdahanGöle--40.705842.64437.00ML
13.04.2022 03:19:08Türkiye1.0MuglaUla--37.003328.37887.00ML
13.04.2022 03:13:28Türkiye1.3MuglaUla--37.009328.41767.00ML
13.04.2022 03:50:09-1.7---Ege Denizi, 0.43 km.39.516626.079017.61ML
13.04.2022 03:47:58Türkiye1.7SamsunLadik--40.866035.964020.86ML
13.04.2022 03:51:00Türkiye1.5ÇankiriOrta--40.576833.03917.05ML
13.04.2022 02:48:22Türkiye1.0DenizliPamukkale--37.886629.14067.00ML
13.04.2022 02:34:13Türkiye1.4MuglaUla--37.017328.41367.01ML
13.04.2022 02:26:19Yunanistan2.3Thessaloniki---40.659622.94336.56ML
13.04.2022 02:29:07Türkiye1.3MuglaMarmaris--36.977528.37607.00ML
13.04.2022 02:22:24Türkiye1.6---Kusadasi Korfezi, 3.37.844027.20205.28ML
13.04.2022 02:11:51Türkiye2.1GaziantepNurdagi--37.228836.90257.00ML
13.04.2022 01:46:07Türkiye1.1MuglaFethiye--36.545029.157114.54ML
13.04.2022 00:51:01Türkiye1.1MalatyaPütürge--38.134138.59957.00ML
13.04.2022 00:45:01Türkiye1.1MuglaMarmaris--37.003028.36987.00ML
13.04.2022 00:26:06Türkiye1.5SiirtBaykan--38.177141.82616.96ML
13.04.2022 00:15:13Türkiye1.3AdanaFeke--37.790636.04637.00ML
13.04.2022 00:07:04-2.2---Akdeniz, 79.24 km.Pa35.482031.54089.94ML
13.04.2022 00:28:59Türkiye1.0MuglaUla--36.991028.40007.00ML
13.04.2022 00:03:10Türkiye1.3MuglaUla--36.999828.38386.98ML
13.04.2022 00:22:32Türkiye1.3ÇorumMerkez--40.425034.70686.97ML

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 13 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem

Son depremler, Deprem, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title