Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesini olumsuz etkiledi. Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak? merak ediliyor. Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak? gündeme geliyor. Peki, Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak?

Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak? sorularına yanıt aranıyor. Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ediyor. Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak? gündeme geliyor. Bartın denize girmek yasak mı? Bartın'da denize girmek neden yasak? Detaylar haberimizdedir…

BARTIN DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı. Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

BARTIN'DA DENİZE GİRMEK NEDEN YASAK?

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı. İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde tedbiren 13-14 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı. Üç gün önce yaşanan selin ardından 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.