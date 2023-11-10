Bartın'da zabıtalara kadına yönelik şiddet eğitimi verildi

Bartın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında eğitim verildi.

Bartın'da zabıtalara, "kadına yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu eğitim verildi.

Bartın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konularında eğitim verildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Umut Çağla Yılmaz tarafından verilen eğitimde, zabıtalara şiddete önleme ve cinsiyet eşitliği gibi başlıklarda detaylı bilgiler aktarıldı. - BARTIN