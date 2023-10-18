Bartın'da Yağmur Nedeniyle Otomobil Takla Attı

Bartın'ın Ulus ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan bir otomobil takla attı. Sürücü ile eşi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil takla attı. Sürücü ile eşi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinden Ulukaya köyü istikametine seyir eden Sadık Ş. idaresindeki 74 BV 476 plakalı otomobil Hocaköyü mevkisinde virajı alamadı. Yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak durabildi. Kazada sürücü ve eşi Kezban Ş. hafif şekilde yaralandı. Sürücü ve eşini araçtan köylüler çıkardı. Hafif yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. - BARTIN