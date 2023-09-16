Bartın'da Tarımköy Konutları için kura çekimi ve açılış töreni yapıldı

Bartın'da TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 100 konutlu Tarımköy Konutları için kura çekimi ve açılış töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşen törende konuşan TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, TOKİ'nin vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bartın'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 100 konutlu Tarımköy Konutları için kura çekimi ve açılış töreni yapıldı.

Kozcağız beldesine bağlı Şarköy'ün Kapıcıoğlu ve Boğaz mahalleleri sakinleri için TOKİ Başkanlığınca Gürgenlik mevkiinde yapımı tamamlanan 100 konutlu Tarımköy Konutları için kura çekimi ve açılış töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla icra edilen törende konuşan TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, "TOKİ, sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, deprem konutlarından köy evlerine kadar vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanmasında önemli bir süreci yürütmekte, geçmişle geleceği, insan ile şehri bütünleştiren yeni yaşam alanları kurmaktadır. Son 20 yılda güncellenmiş rakamla 2 trilyon 900 milyar yatırım yaparak 1 milyon 300 bin sosyal konut rakamına ulaştık; içerisinde camileri, okulları, parkları, spor ve çocuk oyun alanları olan altyapısı ve üst yapısıyla kaliteli, güvenli binlerce eseri ülkemize kazandırdık" dedi.

Karaca, sosyal konut projesini devam ettirdiklerini hatırlatarakk, "Diğer taraftan 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depreminin yaralarının sarılması için Bakanlığımızın öncülüğünde büyük bir imar, inşa ve ihya faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca Anadolu'nun ekonomisine katkı sağlayacak, köyden kente göçü engelleyen Tarımköy Projeleri geliştirerek nitelikli yaşam alanları oluşturduk. Bu kapsamda 7 bin 500 Tarımköy Konutu inşa ettik" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda şehircilik tarihinin en önemli projelerinden biri olan millet bahçeleri projesiyle, şehirlere nitelikli yeni yaşam alanları kazandırdıklarını ifade eden Karaca, TOKİ eliyle ülke çapında 231 millet bahçesini projelendirdiklerini, 182 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 71 millet bahçesini tamamladıklarını söyledi.

TOKİ'den Bartın'a 3,8 milyarlık yatırım

"TOKİ olarak Bartın'a 20 yıl içinde güncel yatırım bedeli 3,8 milyar lira olan, bin 210'u tamamlanmış, toplam 2 bin 70 sosyal konut kazandırdık" diyen Karaca, şunları kaydetti:

"Merkez ve Ulus ilçesinde 758 konut ile Gölbucağı millet bahçesinin inşaatları devam ediyor. Bugün huzurlarınızla önemli bir yatırımı daha Bartın'a, Şarköy'e kazandırıyoruz. DSİ tarafından yapılan Kozcağız Barajı nedeniyle su altında kalacak köy evlerinin yerine İdaremiz tarafından Tarımköy konutlarının ihalesi 05.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Proje çerçevesinde bulunan 100 adet 113,57 metrekare brüt, 84,80 metrekare net kullanım alanlı 3+1 tek katlı köy evi tamamlanarak, kura çekim safhasına gelinmiştir. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim." - ANKARA