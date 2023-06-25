Bartın'da su kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Bayram tatili için köylerine giden Yıldız ailesi, Bartın'da kaza yaparak su kanalına düştü. Kazada hayatını kaybeden aile fertleri Mehmet Yıldız, Kadın Yıldız ve Hakan Yıldız'ın cenazeleri köyde toprağa verildi.

BARTIN'da, bayram tatili için geldikleri köylerinde su kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden Mehmet ve (55) Kadın Yıldız (53) çifti ile oğulları Hakan Yıldız (26) cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, merkeze bağlı Arıt köyü yolunda meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi, gittikleri Yukarışeyhler köyüne 3 kilometre mesafede kaza yaptı. Hakan Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 34 ZT 4919 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sürücü oğul Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız ve annesi Kadın Yıldız, hayatını kaybetti, kardeşi Melike Yıldız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Hakan Yıldız, babası Mehmet Yıldız ve annesi Kadın Yıldız'ın cenazeleri, sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındı. Arıt köyündeki baba ocağına getirilen Yıldız ailesi için helallik alındı. Aile için köydeki Arıt Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve oğulları ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.Öte yandan kazada yaralanan Melike Yıldız, hastaneden taburcu edildi.