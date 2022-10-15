Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından birçok can kaybı gerçekleşti. Bu nedenle insanlar sık sık Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak edenler için cevapladık. Peki, Bartın'da son durum ne? Bartın'da patlama nasıl oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret eden Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil

Bartın'da son durum ne? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Gerçekleşen kazanın ardından Bartın'da patlama nasıl oldu? Ve kaç kişi hayatını kaybetti? Soruları da konuya dair en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Bu nedenle Bartın'da son durum ne? Sorusu, patlama anından itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bartın'da son durum ne? Bartın'da patlama nasıl oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

BARTIN'DA SON DURUM NE?

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi.

Sabah saat 06.10'da olayla ilgili son durumu paylaşan Bakan Soylu, patlama anında madende 110 işçinin çalıştığını ve riskli bölgede 49 kişinin olduğunu belirterek, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 11 yaralımız var. Yaralılardan 6'sı İstanbul'da, 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Yaralıların hayati bir riski bulunmuyor. Madende 15 işçimiz mahsur durumda" ifadelerini kullandı.

BARTIN'DA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.