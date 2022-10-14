Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Bartın'da patlama nerede oldu? Grizu patlaması nedir? Patlamada ölü, yaralı var mı? İşte detaylar...

Bartın patlamada kaç işçi var? Bartın patlama işçiler kurtarıldı mı? Patlamada ölü, yaralı var mı?

Son dakika haber: VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VAR, ŞU ANA KADAR 6 YARALIMIZ ÇIKARILDI

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Bartın'da patlama nerede oldu? Grizu patlaması nedir? Patlamada ölü, yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

BARTIN'DA PATLAMA NEREDE OLDU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği, ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı.

PATLAMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 150 veya daha üstü olduğu tahmin ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.