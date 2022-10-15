Bartın'da patlama nasıl oldu? Bartın'daki patlamanın sebebi ne?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlama ile birlikte birçok kişi Bartın'da patlama nasıl oldu? ve Bartın'daki patlamanın sebebi ne? Soruları merak etti. Bu soruların yanı sıra merak edilen bir diğer soru ise Grizu patlaması nedir, neden olur? Oldu. Peki, Bartın'da patlama nasıl oldu? Bartın'daki patlamanın sebebi ne?