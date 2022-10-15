Bartın'da patlama nasıl oldu? Bartın'daki patlamanın sebebi ne?
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlama ile birlikte birçok kişi Bartın'da patlama nasıl oldu? ve Bartın'daki patlamanın sebebi ne? Soruları merak etti. Bu soruların yanı sıra merak edilen bir diğer soru ise Grizu patlaması nedir, neden olur? Oldu. Peki, Bartın'da patlama nasıl oldu? Bartın'daki patlamanın sebebi ne?
Bartın'da patlama nasıl oldu? Sorusu, patlamanın ardından duyulan haberler ile birlikte merak edilmeye ve Bartın'da patlama nasıl oldu? soruları ile araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaş konu hakkında araştırma yaparken patlamanın bir Grizu patlaması olduğu öğrenildi. Peki, Bartın'da patlama nasıl oldu? Bartın'daki patlamanın sebebi ne?
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.
Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır.