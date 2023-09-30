Bartın'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Bartın'da bir otomobilin dönüş için yavaşlaması sırasında arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, sürücünün karısına araç kullanmayı öğretmek isterken meydana geldiği belirtildi.

Bartın'da dönüş için yavaşlayan otomobile bir aracın arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın, otomobildeki sürücünün karısına araç kullanmayı öğretmek isterken yavaşladığı anda meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gökçekıran köyü yakınlarında meydana gelen kazada, H.S. idaresindeki otomobile, arkasından gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü H.S., Bartın devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.S'nin ise aynı otomobilde bulunan karısına araç kullanma eğitimi verdiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN